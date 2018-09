Reworld Media : résultat net semestriel plus que doublé

12/09/2018 | 10:01

Reworld Media publie ce mercredi matin un résultat net de 1,9 million d'euros au 30 juin 2018, en hausse de 110% par rapport au premier semestre 2017 (0,9 million alors).



L'EBITDA consolidé progresse également, de +28%, passant ainsi de 3,1 millions à 4 millions, sous l'effet d'une hausse de la rentabilité dans toutes les activités.



Le chiffre d'affaires de Reworld Media a atteint 87,1 millions d'euros au 30 juin, en retrait de 8%. Selon Reworld Media, ce recul est 'exclusivement lié à une baisse des revenus de l'activité Media Performance (Tradedoubler) à la suite de décisions stratégiques telles que la fermeture de contrats non rentables, à la perte de clients en 2017 et à un effet de change défavorable'.



'Reworld Media devient de plus en plus robuste comme l'atteste à la fois ses résultats financiers et le développement de ses activités. Le positionnement stratégique dans le branding et la performance va clairement dans le sens du marché et nos équipes font preuve d'une expertise digitale remarquable', commente Pascal Chevalier, cofondateur et président.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.