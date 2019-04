Reworld Media : signature d'un protocole pour Mondadori France

23/04/2019 | 10:29

Reworld Media annonce la signature d'un protocole d'acquisition sous conditions suspensives conclu avec la société Arnoldo Mondadori Editore- Società per Azioni portant sur l'acquisition de 100% du capital de Mondadori France SAS.



' La signature de ce Protocole résulte de l'exercice par la société Arnoldo Mondadori Editore- Società per Azioni de l'offre d'achat consentie à son profit, signée entre elle et Reworld Media SA le 18 février 2019 ' précise le groupe.



' Un rapprochement de Reworld Media avec Mondadori France donnerait naissance à un des principaux acteurs européens des média avec : plus de 50 marques media sur des thématiques phares (femme, auto/sport, décoration, nature, sciences/loisirs, infodivertissement) dans l'édition magazine et digitale, plus de 1 100 collaborateurs répartis dans 11 pays et un volume d'activité annuel proche de 500 ME ' rajoute le groupe.



