REWORLD MEDIA : obtient un financement de 33 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Reworld Media a annoncé avoir sécurisé une ligne de financement de 33 millions d'euros dans le cadre des prêts garantis par l’Etat et du prêt Atout BPI mis en œuvre par le gouvernement français en soutien aux entreprises françaises pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19.Le spécialiste des médias thématiques présentait, au 31 décembre 2019, une trésorerie de 54 millions d'euros, un endettement de 96 millions et des capitaux propres de 85,2 millions.Le chiffre d'affaires et les résultats semestriels du groupe seront publiés le 16 septembre 2020 à la clôture du marché.