Reworld Media : Lancement d'un Bachelor Communication/Media Content Manager par Reworld Media Campus en partenariat avec Human Experience

Création de Reworld Media Proximité, accélérateur de business en région

Reworld Media annonce la création de Reworld Media Proximité, nouvelle activité du groupe destinée à accompagner le développement des PME régionales dans leur transformation digitale. Alors que de nombreusesPME françaises n'exploitent pas ou peu la puissance de ce canal, Reworld Media Proximité met à leur disposition toutes les expertises digitales et les nombreux savoir-faire du Groupe Reworld Media, leader français des médias thématiques, pour les aider à déployer leur activité sur internet et augmenter ainsi leur chiffre d'affaires.

Un développement numérique devenu incontournable pour les PME

De très nombreuses PME françaises n'ont pas encore pris le virage du numérique. Selon l'étuderéalisée en 2019 par le cabinet YouGov*, prèsd'un tiers d'entre elles n'avait pas de site Internetet seules16% sont dotées d'un site e-commerce quand 85% des français achètent en ligne selon la Fevad**.

Les témoignages de dirigeants d'entreprises sur l'apport du numérique en termes d'efficacitéopérationnelle, de compétitivité ou encore de croissance ne manquent pascomme l'on peutnotamment le constater sur France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises lancé il y a 18 mois par le gouvernement.

Lors de l'enquête menée en 2019 par l'Afnic***, 92%des TPE/PME interrogées déclaraient que leur présence sur internet était indispensable (70%) ou utile à leur activité (22%). Egalement, selon le dernier baromètre "Croissance & Digital" de L'Acsel, les 64% des ETI qui ont pleinement mis enœuvre leur digitalisation profitent de 2,2 fois plus de chance d'être en croissance que celles qui n'ont effectué aucune transformation.

Face à la puissance du numérique et à l'évolution des modes de consommation, force est deconstater que ce canal devient incontournablepour les PME. Le phénomène est par ailleurs d'autantplus marqué dans le contexte actuel du Covid-19, les entreprises les plus résistantes étant celles qui sont en mesure de rester au contact de leur marché et de leurs clients via le digital.

Reworld Media Proximité, un accélérateur de business pour les PME

La mission de Reworld Media Proximité est de contribuer activement au développement commercial des PME sur Internet. Cette nouvelle activité entend aider les entreprises à accroître leur chiffred'affaires, à séduire de nouveaux clients, à mettre en place une stratégie de moyenssur-mesure, à optimiser leur budget marketing tout en mesurant le retour sur investissement de chaque action réalisée.

Reworld Media Proximité propose une solution d'accompagnement personnalisée, à la carte selon5 offres, résolument digitales :

-Expertise en marketing digital : création/refonte de sites institutionnel, vitrine, e-commerce, réseaux sociaux, … & génération de trafic qualifié

-Production de contenus originaux: texte, vidéo, audio, …

-Création de moments de rencontre / network avec des prospects / clients : webinars,roadshows, conférences, ateliers, …

-Visibilité média via des dispositifs publicitaires ou plateformes de marques on ou offline diffusés sur les marques médias éditées par le groupe Reworld Media, adressant plus de 30 millions de Français chaque mois

-Mise en place de formations pour rendre les clients de Reworld Media Proximité autonomes dans leur connaissance et utilisation du digital au quotidien.

L'équipe intervient aux côtés des dirigeants de PME avec la même culture entrepreneuriale qui faitle succès du groupe, elle les accompagne avec créativité et agilité dans leurs nouveaux enjeux sur le web.

«La transformation digitale n'est plus une option mais un impératif pour les entreprises. Le manquede présence et de maturité des PME sur Internet est indéniable alors que leurs dirigeants ont pourla plupart conscience de cette faiblesse et l'envie de profiter des opportunités de développementqu'offre le web. Manque d'information, de temps, méconnaissance des outils, …: nous lançons

Reworld Media Proximité pour répondre à ces freins, nous positionner comme un partenaire engagé aux côtés de ces PME et ainsi favoriser leur développement et leur croissance »,indique Cécile Béziat, DGA de Reworld Media en charge de Reworld Media Proximité.

Reworld Media Proximité démarre ses activités avec la confiance de MICROBECLEAN, importateur en Europe de la technologie « MicrobeCare », jeune société spécialisée dans la réduction de la propagation des microorganismes (bactéries, virus, moisissures, levures) à travers un procédé de revêtement antimicrobien qui détruit durablement les microbes. En temps 1, pour répondre rapidement au contexte actuel, une landing page a été créée et un site internet est actuellement en cours de production.

