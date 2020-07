Obtention d'un financement d'un montant de 33 M EUR

Point d'activité

Nouvelle ligne de financement de 33 M€

Reworld Media a sécurisé une ligne de financement de 33 M€ dans le cadre des Prêts Garantis par l'Etat et du Prêt Atout BPI mis en œuvre par le gouvernement français en soutien aux entreprises françaises pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19.

Ce financement a été obtenu auprès des partenaires financiers du groupe et de la Banque Publique pour l'Investissement (BPI).

Reworld Media présentait au 31 décembre 2019 une structure financière solide avec un niveau de trésorerie de 54 M€, un endettement de 96 M€ et des capitaux propres de 85,2 M€.

Ces nouvelles sources de financement ont pour but de sécuriser la situation de trésorerie du groupe dans un environnement économique incertain.

Point sur l'activité du groupe

Reworld Media a poursuivi ses activités durant le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 avec environ 70% de ses effectifs installés en télétravail dès le 16 mars dernier. Les salariés reviennent désormais progressivement sur site dans le parfait respect des règles sanitaires.

Au sein de l'activité magazine, tous les titres parmi les 42 marques medias du groupe ont été maintenus à l'exception de Grazia dont le magazine a été suspendu à l'entrée de la crise sanitaire. Marque historiquement déficitaire, Grazia revoit son modèle économique qui était jusque-là fortement exposé à la publicité magazine.

A titre indicatif, Reworld Media précise que les magazines du groupe se vendent à plus de 50% par abonnement et que la tendance du marché des ventes en kiosque s'évalue en repli de l'ordre de 10 à 20% pour l'ensemble du marché sur les mois d'avril et mai, avec une tendance en amélioration en juin.

Dans la publicité Print, qui a représenté 8% des revenus du groupe en proforma pour l'année 2019, le marché a marqué une pause, évaluée à -50 à -70% en avril et mai,et s'améliore en juin. La reprise est progressive et encore peu visible à date, les budgets publicitaires et marketing étant toutefois généralement impactés très tôt dans un contexte de crise et redémarrant assez vite. Ce sont par ailleurs principalement les titres féminins qui ont été impactés par la chute des investissements publicitaires.

Il est à noter que Presstalis, outil de distribution de la presse en France qui diffusait environ 50% des titres du groupe, a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire le 15 mai 2020 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2020 suite à la validation de l'offre de reprise déposée par la Coopérative des Quotidiens Nationaux. Ces opérations ont été réalisées sans arrêt de la chaîne de distribution et permettent de la pérenniser.

Dans le digital, le groupe a fortement augmenté ses audiences durant le confinement avec la caution de marques médias reconnues dans des univers clés sur cette période (santé, sciences, cuisine, maison, mode/beauté/bien-être, divertissement, sport). Reworld Media a atteint un record d'audience en avril à

20,5 millions de visiteurs uniques, soit une hausse de 30% par rapport à l'année précédente et qui représente la plus forte progression dans son univers de concurrence.

Le groupe profite de revenus très diversifiés dans le digital qui lui permettent de limiter les effets de la crise sanitaire alors que les investissements publicitaires sont en recul dans le branding mais nettement moins impactés dans la performance.

Un groupe media diversifié, innovant et agile

Reworld Media a par nature des structures agiles et innovantes qui lui ont permis de poursuivre activement sa stratégie de diversification ces derniers mois.

Reworld Media TV a notamment été créée en avril, nouvelle branche d'activité dédiée à la production de chaînes TV thématiques et services SVOD / VàDA* pour le compte de ses marques (Guerre & histoire TV, Nous Deux TV, Télé Star Play sont déjà en ligne !).

Le groupe mène un rythme élevé de production de contenus, sur tous les formats à succès tels que l'audio (plus de 5 M d'écoutes podcasts au sein du groupe), les vidéos en live sur les réseaux sociaux et bientôt les « live shoppable ».

Reworld Media s'est également positionné sur le marché de la formation avec Reworld Media Campus afin de former les créateurs de contenus digitaux de demain (Bachelor titre de niveau 6 enregistré au RNCP) et, le groupe se rapproche des PME dont les besoins en marketing digital sont immenses avec la création de Reworld Media Proximité.

Fort d'un positionnement diversifié sur son marché, Reworld Media maintient un rythme élevé de développement qui lui permet d'accroître son audience et de capitaliser sur ses marques.

Le chiffre d'affaires et les résultats semestriels du groupe seront publiés le 16 septembre 2020 à la clôture du marché.

*SVOD / VàDA : protocole TV en « Subscribtion Voice On Demand » / Service de Vidéo à la Demande par Abonnement

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse magazine en France, 4ème groupe média thématique dans le Digital) et classé à la 5ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Fondé en 2012, le groupe est un acteur international présent dans 11 pays. Il a été précurseur dans la transition digitale d'actifs media et développe aujourd'hui un portefeuille de plus de 40 marques media telles que Dr. Good, Grazia, Marie France, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, Science & Vie, Le groupe représente un chiffre d'affaires annuel pro forma de 462 M€, il est présent dans 11 pays et compte 970 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts - investisseurs@reworldmedia.com

PCE - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

Sources : OJD - décisionnel OJD - périmètre presse magazine (hors suppléments PQN – PQR). Médiamétrie octobre 2019 - ONE Next 2019 V1

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yG2bacZvam6YlW6eZstlb2eZbZpnw5SbbZbJxJJplJuWmp9pnGeVa8nGZm9llmpn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64151-cp_rm_pge-pointactivite_03-07-20.docx.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews