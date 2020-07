Reworld Media : obtention de nouveaux financements

03/07/2020 | 09:15

Reworld Media indique avoir sécurisé une ligne de financement de 33 millions d'euros dans le cadre des Prêts Garantis par l'Etat et du Prêt Atout BPI mis en oeuvre par le gouvernement français pour faire face à la crise du Covid-19.



Ce financement, obtenu auprès des partenaires financiers du groupe et de la Banque Publique pour l'Investissement (BPI), a pour but de sécuriser sa situation de trésorerie dans un environnement économique incertain.



Reworld Media ajoute qu'au sein de son activité magazine, tous les titres parmi ses 42 marques médias ont été maintenus à l'exception de Grazia, marque historiquement déficitaire dont le magazine a été suspendu à l'entrée de la crise sanitaire.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.