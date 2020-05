Rexel : Crédit Suisse confirme son opinion

04/05/2020 | 11:34

Crédit Suisse réduit ses prévisions de bénéfice par action 2020 et 2021 de 38% et 9%, respectivement, car le bureau d'analyses intègre l'impact des fermetures liées au Covid-19 dans ses estimations.



Les analystes abaissent leur objectif de cours à 10 E et confirment leur conseil à neutre sur la valeur.



' Nous maintenons une position neutre à ce stade, avec quelques inquiétudes quant à la volatilité des bénéfices à court terme étant donné le niveau de fermetures dans les zones géographiques les plus rentables ' indique Crédit Suisse.



' Pour 2021, nous nous attendons à ce que les marchés de la construction à l'échelle mondiale fonctionnent à des niveaux ' normaux ' (en ligne avec 2019) tandis que l'activité continue de se situer entre 3 et 5% en dessous (pondérée par l'aérospatiale, l'automobile, la marine) indique Crédit Suisse.



