Rexel : Credit Suisse relève sa cible

10/08/2020 | 14:30

Credit Suisse réaffirme son opinion 'neutre' sur Rexel malgré un objectif de cours rehaussé de 10 à 11,5 euros, déclarant 'attendre un point d'entrée plus attractif' sur le titre du distributeur de matériel électrique.



S'il réduit de 3,5% ses estimations de BPA sur la période 2020-22 après les résultats de premier semestre, le broker voit 'des preuves de résilience de Rexel à travers la crise' et s'attend à ce qu'il 'en émerge plus fort'.



'Nous voyons de l'espace pour que le positionnement de marché du groupe s'améliore structurellement, ses investissements dans le numérique se montrant payants', poursuit Credit Suisse, qui considère toutefois que les attentes du consensus reflètent déjà ceci.



