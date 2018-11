Rexel : Credit suisse n'est plus vendeur

27/11/2018 | 10:47

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée aux biens d'équipement, Credit suisse a cessé d'être négatif sur l'action Rexel, sur laquelle son conseil vendeur ('sous-performance') a fait place à une position neutre. L'objectif de cours est ajusté à 11,7 euros, soit un potentiel de hausse d'un peu plus de 10% sur ce titre qui a perdu environ 30% de sa valeur depuis le début de l'année.



Selon les analystes, dans ce secteur, 'la croissance a de nouveau accéléré' pour atteindre, en termes organiques, 6,2% au 3e trimestre, niveau le plus élevé la reprise de 2011, après environ 5% durant les deux premiers quarts de l'année. Et ce en dépit d'inquiétudes, notamment pour ce qui est de la construction en France. Les marges se sont améliorées de 30 points de base en moyenne, mais le consensus attendait mieux (15 points de base de plus environ).



Cela étant, 'les déclarations relatives aux perspectives sont sont avérées étonnamment robustes', relève Credit suisse, qu'elles concernent la fin de l'année 2018 comme le début de 2019. Ce qui a débouché sur une ré-appréciation partielle du consensus.



Credit suisse est à l'achat sur les dossiers 'de qualité' jugés survendus comme Assa Abloy, Alfa Laval ou Prysmian. Il a aussi relevé à 'neutre' Rexel et le britannique IMI.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.