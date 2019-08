Rexel : Goldman Sachs passe à l'achat et vise 12 euros

29/08/2019 | 10:21

Selon Goldman Sachs, les craintes dont souffre l'action du distributeur d'équipements électriques Rexel sont désormais intégrées dans les cours, qui a perdu 18% de sa valeur en un mois. Le bureau d'études relève son appréciation du titre à l'achat, contre 'neutre' auparavant, l'objectif passant de 10,4 à 12 euros.



Rexel pâtit de deux grandes inquiétudes aux yeux des investisseurs : les conséquences d'une conjoncture dégradée, et celles, plus 'structurelles', liées à la 'disruption' venue des nouveaux géants numériques de la distribution.



Mais à ce jour, juge une note, le cours de Rexel intègre ces doutes, puisqu'il 'price' une baisse des marges et est très décoté relativement à son secteur. En outre, la réalité concurrence des géants des concurrents 'numériques' ne se concrétise guère dans le cas de Rexel, estime Goldman Sachs. Rexel semble enfin être en mesure de faire face à une dégradation de la conjoncture, et les barrières à l'entrée dont il profite seraient plus solides que celles des autres acteurs de la distribution.









