REXEL : Conversion du Free Cash-Flow après adoption d'IFRS 16

A la suite de la publication des résultats du S1 2019, le cours de bourse de Rexel a été affecté notamment par une mauvaise compréhension de la définition de notre ratio de conversion de l’EBITDA en Free Cash-Flow avant intérêts et impôts, suite à l‘adoption de la norme IFRS16.

Durant la conférence téléphonique, nous avons confirmé notre ambition 2019 d'une amélioration de notre ratio de conversion à 60% à comparer à un chiffre de 51% en 2018 et 55% en 2017.

Il convient de clarifier que le ratio de conversion doit être appliqué à un EBITDA après IFRS16, une fois déduits les paiements de loyers, qui sont précisés dans une ligne spécifique de notre tableau de financement.

La génération de Cash-Flow demeure une priorité pour Rexel.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau de près de 2 000 agences, Rexel compte près de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,37 milliards d’euros en 2018.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext Vigeo Eiris Eurozone 120 Index et du Dow Jones Sustainability Index Europe, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

