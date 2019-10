REXEL : dans le vert après son chiffre d'affaires du troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rexel a vu ses ventes progresser de 3,3% à 3,422 milliards d’euros au troisième trimestre. En données comparables et à nombre de jours constant, la hausse est de 0,9%, ce qui s'avère légèrement plus faible qu'attendu (+1,2%). Une performance, qui marque par ailleurs un ralentissement par rapport au trimestre précédent (+2,4%). Mais le distributeur de produits et services pour le monde de l’énergie a confirmé ses objectifs annuels, ce qui rassure. A la Bourse de Paris, le titre prend 1,39% à 10,95 euros à la mi-séance après avoir débuté la séance dans le rouge.Dans le détail, sur les trois derniers mois, les ventes en données comparables et à nombre de jours constant de Rexel ont reculé de 0,7% en Europe à 1,78 milliard d'euros, affectées par des fermetures d'agence en Espagne et Allemagne (où les ventes se sont repliées de 17,2%). Au Royaume-Uni, elles ont diminué de 10,6%. En revanche, elles ont augmenté de 3,3% en France.Quant à l'Amérique du Nord, les ventes ont progressé de 2,8% à 1,33 milliard, tirées par le Canada (+6,3%). Le point noir vient des Etats-Unis, qui représentent 78% des ventes de la région et ont vu leur croissance ralentir à +1,8% (après +7% au deuxième trimestre). Et ce, en raison notamment d'une demande industrielle moindre et de la guerre commerciale avec la Chine."Le troisième trimestre a été marqué par un ralentissement de la croissance (…). Il reflète également la décision consciente du groupe d'être plus sélectif dans notre mix d'activités afin d'améliorer la rentabilité et la génération de cash" a commenté Patrick Berard, Directeur général.Concernant ses perspectives, Rexel vise pour 2019, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à nombre de jours constant comprise entre 2% et 4%, hors effet défavorable de 1% provenant des fermetures d'agences en Allemagne et en Espagne.Il table par ailleurs sur une croissance de l'Ebita ajusté comprise entre 5% et 7% et sur la poursuite de l'amélioration du ratio d'endettement (dette nette / Ebitda).Côté analystes, UBS reste à l'Achat sur la valeur et maintient son objectif de cours de 13,4 euros. Il salue notamment la progression de 13,2% des ventes digitales.