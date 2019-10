REXEL : ralentissement des ventes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au troisième trimestre, les ventes de Rexel ont progressé de 3,3% en données publiées à 3,422 milliards d’euros et de 0,9% en données comparables et à nombre de jours constant, reflétant une forte dynamique au Canada, dans ses pays européens clés et en Chine." Le troisième trimestre a été marqué par un ralentissement de la croissance, dû en partie à un environnement plus difficile dans le secteur industriel aux États-Unis et en Allemagne. Il reflète également la décision consciente du groupe d'être plus sélectif dans notre mix d'activités afin d'améliorer la rentabilité et la génération de cash. Dans un environnement difficile, nous restons concentrés sur l'atteinte de nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année, " a commenté Patrick Berard, Directeur général.Le distributeur de produits et services pour le monde de l'énergie,vise pour 2019, à périmètre et taux de change comparables une croissance des ventes à nombre de jours constant comprise entre 2% et 4%, hors effet défavorable de 1% provenant des fermetures d'agences en Allemagne et en Espagne. Il table par ailleurs sur une croissance de l'Ebita ajusté comprise entre 5% et 7% et sur la poursuite de l'amélioration du ratio d'endettement (dette nette / Ebitda).