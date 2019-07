REXEL : recule après ses semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rexel recule de 2,67% à 10,74 euros dans le sillage de ses comptes du premier semestre. Sur la période, le spécialiste de la distribution de matériel électrique a dégagé un résultat net en progression de 70,6% à 163,9 millions d’euros. L’Ebitda ajusté ressort en hausse de 2% à 319,2 millions. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 6,799 milliards d’euros en hausse de 3,7% en données publiées. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes progressent de 2,7%, incluant un effet défavorable de 0,3% lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre. ?"Nous nous adaptons pour devenir un acteur plus agile et faire face à un environnement plus volatile. L'objectif de Rexel est désormais de porter son attention sur l'amélioration de son levier opérationnel tout en continuant sa transformation digitale. Combinée à un effet calendaire positif au second semestre, cette focalisation nous met sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels", a indiqué Rexel dans un communiqué.Conformément à son ambition à moyen-terme, et en prenant l'hypothèse d'un environnement macroéconomique globalement inchangé, le groupe a confirmé ses objectifs pour 2019.Il vise à périmètre et taux de change comparables une croissance des ventes à nombre de jours constant comprise entre 2% et 4%, hors effet défavorable de 1% provenant des fermetures d'agences en Allemagne et en Espagne.Par ailleurs, il vise une croissance de l'Ebita ajusté comprise entre 5% et 7% et la poursuite de l'amélioration du ratio d'endettement (dette nette / Ebitda).