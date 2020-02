Rexel : COOPTATION DE BRIGITTE CANTALOUBE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE REXEL

COOPTATION DE BRIGITTE CANTALOUBE

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE REXEL

Lors de sa réunion du 12 février 2020, le Conseil d’administration de Rexel a décidé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des nominations, de coopter Brigitte Cantaloube en tant que membre indépendant du Conseil d’administration.

Brigitte Cantaloube remplace Thomas Farrell, qui a démissionné de son poste d’administrateur de Rexel en juillet 2019.

Ian Meakins, Président du Conseil d’administration a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Brigitte Cantaloube en tant que nouveau membre indépendant du Conseil d’administration. Son profil, son parcours professionnel riche et sa compétence, en particulier dans le domaine du digital, seront des atouts forts pour accompagner le développement du Groupe et la mise en œuvre de sa stratégie. »

Cette cooptation sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 23 avril 2020 à Paris.

Biographie

Brigitte Cantaloube, diplômée de l’EDHEC Business School, a débuté sa carrière au sein du groupe de presse Expansion en 1992, en tant que commerciale puis directrice de publicité. En 2000 elle devient directrice communication et partenariats de la filiale Internet. En 2002, elle prend la direction de la publicité du magazine L’Express. Puis elle rejoint Yahoo France en 2006 en tant que directrice commerciale puis directrice générale à partir de 2009. En 2014, elle est nommée vice-présidente et directrice commerciale Europe, Moyen-Orient, Afrique de Yahoo. De 2016 à 2017, elle a occupé le poste de Chief Digital Officer (CDO) du Groupe PSA.





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau d’environ 2 000 agences, Rexel compte près de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,37 milliards d’euros en 2018.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext VigeoEiris Europe 120 Index, Dow Jones Sustainability Index Europe et STOXX® Global Climate Change Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A list » du CDP.

