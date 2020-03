Rexel : Cevian Capital Partners se renforce au capital

16/03/2020 | 13:33

Cevian Capital Partners Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 mars, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Rexel et détenir 20,13% du capital et des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché.



Cevian Capital Partners Limited envisage de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché, mais pas d'acquérir le contrôle de Rexel, ni de demander la nomination d'un administrateur supplémentaire au sein du conseil d'administration.



