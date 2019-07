Rexel : MISE A JOUR DU CONTRAT DE LIQUIDITE ENTRE REXEL ET NATIXIS-ODDO BHF ET BILAN SEMESTRIEL

MISE A JOUR DU CONTRAT DE LIQUIDITE ENTRE REXEL ET NATIXIS-ODDO BHF

ET BILAN SEMESTRIEL





Le 9 juillet 2019, REXEL a conclu avec NATIXIS-ODDO BHF, une mise à jour du contrat de liquidité portant sur les actions REXEL. Cet avenant est établi à la suite des évolutions de la règlementation afférente aux contrats de liquidité et vise notamment à se conformer à la Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019. Les termes du contrat mis à jour sont conformes au contrat type de liquidité établi par l’AMAFI (association Française des marchés financiers).

Au 1er janvier 2019, les ressources suivantes allouées au compte de liquidité dédié pour la mise en œuvre de ce contrat étaient constituées de :

801 539 titres REXEL

6 704 217,23 €

En application des stipulations du contrat de liquidité, l’exécution du contrat de liquidité sera suspendue :

Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018

A la demande de REXEL pour une période définie par REXEL

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par REXEL à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS-ODDO BHF avec un préavis d’un mois.

Bilan semestriel :

Au titre du contrat de liquidité, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

654 113 titres REXEL

8 337 787,33 €

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

801 539 titres REXEL

6 704 217,23 €

Sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ont été exécutés :

1 816 transactions à l'achat

1 648 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

2 578 846 titres REXEL et 26 776 702.89 euros à l'achat

2 726 272 titres REXEL et 28 425 978.28 euros à la vente





