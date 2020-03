Rexel : Mesures liées au Covid-19

___________________________________________________________________________________________

Mesures liées au Covid-19 _______________________________________________________________________________________

Dans l’environnement actuel en évolution constante, nos priorités sont la santé et la sécurité de nos employés et la préservation de notre entreprise, avec une attention particulière portée à la continuité de nos activités, la génération de trésorerie et la gestion de nos coûts opérationnels.

Des plans de continuité d’activité ont été déployés aux niveaux du Groupe et des pays. La plupart de nos centres de distribution et de nos agences sont ouverts et opérationnels afin de répondre aux besoins de nos clients, notamment les interventions de maintenance des activités critiques telles que les hôpitaux, l’industrie agroalimentaire ou le secteur de la production d’énergie. Nous encourageons nos clients à utiliser nos plateformes téléphoniques ou digitales.

Nous avons pris les mesures suivantes pour mieux naviguer dans cet environnement difficile et être en mesure de bénéficier de la reprise lorsqu’elle se matérialisera :

le Conseil d’administration a décidé de décaler la date de la prochaine Assemblée générale au 25 juin 2020 et de décaler la proposition de dividende 2019 ;



la ligne de crédit syndiqué a été partiellement tirée (€550m sur les €850m disponible) à titre conservatoire pour nous donner une marge de flexibilité de trésorerie, alors même que nous n’avons pas de contraintes de liquidité à court terme. Ce montant de liquidité vient renforcer notre position de trésorerie, récemment consolidée grâce à la cession de Gexpro Services ;



compte tenu de la sévérité de la situation, nous suivons quotidiennement l’évolution de nos activités afin de prioriser nos dépenses et de mettre en œuvre les mesures récemment annoncées par les différents gouvernements des pays où nous opérons (telles que les mesures de chômage partiel ou de décalage de paiement de charges sociales) afin de limiter l’impact financier attendu au S1 2020, non quantifiable à ce stade ;



nous supprimons nos objectifs 2020, qui ne sont plus pertinents dans cet environnement de marché sans précèdent ; de nouveaux objectifs seront communiqués lorsque nous aurons une meilleure visibilité.

Patrick Berard, Directeur Général de Rexel, a déclaré : « En ce moment critique, Rexel a choisi comme priorités de protéger ses employés et d'assurer la continuité de ses activités, en particulier pour les clients exploitant des infrastructures essentielles. Toutes les activités clés de l'entreprise, des centres logistiques aux agences, fonctionnent dans le respect le plus strict des mesures sanitaires. La société bénéficie d’une utilisation à grande échelle d'interfaces numériques, telles que le courrier électronique vers EDI et Click & Collect, et celles-ci fonctionnent bien. Nos plans de continuité permettent la disponibilité de produits et services pour des besoins essentiels, et parfois vitaux, dans un monde qui ne peut fonctionner sans les usages électriques. La durée et l'ampleur de cette crise ne peuvent être prédites ou quantifiées, mais soyez assurés que Rexel prend toutes les mesures pour protéger les intérêts de l'entreprise et de ses parties prenantes. »





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d’euros en 2019.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext VigeoEiris Europe 120 Index, Dow Jones Sustainability Index Europe et STOXX® Global Climate Change Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A list » du CDP.

Pour plus d’information : www.rexel.com





CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe