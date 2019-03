REXEL RENFORCE LA DIMENSION OPERATIONNELLE DE SON COMITE EXECUTIF





Afin de renforcer la dimension opérationnelle de son Comité exécutif, Rexel annonce la nomination en son sein de deux collaborateurs du Groupe hautement qualifiés :

Roger Little, déjà à la tête des opérations de Rexel Canada. Roger Little a pris la Direction générale de Rexel Canada en 2014 après avoir occupé avec succès de nombreuses fonctions managériales. Après avoir activement contribué à l’accélération de la croissance et à la restructuration des activités de Rexel au Canada ces dernières années, il apportera au Comité exécutif son expertise, notamment en management de projet. Sa nomination traduit également le souhait du Groupe de renforcer la représentation de l’Amérique du Nord au sein de son Comité exécutif, aux côtés de Jeff Baker (Directeur Général Etats-Unis).



Pierre Benoît, auparavant Directeur Général Benelux, est nommé Directeur Général du cluster Royaume-Uni / Irlande – Benelux. Il fera bénéficier à Rexel de ses 30 ans d'expérience au sein du Groupe, en Belgique puis au Benelux, ainsi que de son expertise en matière de transformation digitale.

Ces nominations seront effectives à partir du 1er avril 2019.

Le nouveau Comité exécutif se compose de :

>Managers opérationnels pays/zone :

Jeff Baker – Etats-Unis ;

Roger Little – Canada ;

Pierre Benoît – Royaume-Uni / Irlande - Benelux ;

Eric Gauthier – Asie - Pacifique ;

>Managers fonctionnels :

Laurent Delabarre – Directeur Financier Groupe ;

Sébastien Thierry – Secrétaire Général ;

Frank Waldmann – Directeur des Ressources Humaines Groupe ;

>Et d’un manager en charge de la transformation :

Nathalie Wright – Directrice Digital & IT Transformation Groupe et récemment nommée à la tête du cluster Pays Nordiques ;

Tous les membres du Comité exécutif sont rattachés à Patrick Berard, Directeur Général de Rexel.

Biographies :

Roger Little

Roger Little est Directeur Général de Rexel Canada depuis mars 2014. Avant sa nomination à ce poste, il était VP de Westburne Electrical Supply (2012-2014). Il avait précédemment occupé les fonctions de Directeur Général de Westburne West (2008-2011) et de Directeur Général Canada (2011-2012). Il a rejoint l’entreprise en 1995. Avant cela, il avait occupé différents postes au sein d’Electra Supply, Trade Automation Products Group et Omron.

Il est diplômé du Georgian College (Barrie, Ontario, Canada) en technologie et ingénierie électroniques.

Pierre Benoît

Pierre Benoît dirige Rexel Benelux depuis 2017. Il est entré chez Rexel il y a 30 ans, en tant que Directeur d’agence puis a occupé de nombreuses fonctions au sein du Groupe en Belgique, dont le poste de Directeur Commercial et Marketing (2003-2007) et celui de Directeur Général entre 2007 et 2017.

Avant de rejoindre Rexel, il a débuté sa carrière en 1983 chez Concord Lighting International, une société britannique.

Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur commercial de l’Université de Namur (Belgique) et d’un Master de l’Université de Tilbourg (Pays-Bas).

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau d’environ 2 000 agences, Rexel compte près de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,37 milliards d’euros en 2018.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext Vigeo Eiris Eurozone 120 Index et du Dow Jones Sustainability Index Europe, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Pour plus d’information : www.rexel.com





CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

