Rexel : Ventes du 1er trimestre 2020

BON DEBUT D'ANNEE JUSQU'A LA FORTE DETERIORATION INTERVENUE A PARTIR DE MI-MARS

CONTEXTE COVID-19 SANS PRECEDENT : PRIORITE A LA SANTE ET LA SECURITE DE NOS EMPLOYES ET CLIENTS

FOCALISATION SUR LA LIQUIDITE ET LA REDUCTION DES COUTS

→ VENTES DE 3 225 M€ AU T1 2020, REFLETANT UN BON DEBUT D'ANNEE JUSQU'A LA PERTURBATION DUE AU COVID-19 A PARTIR DE MI-MARS

En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes baissent de 3,3 %, après une bonne dynamique en début d'année

Les ventes sont en hausse de 0,9 % à jours constants à fin février 2020, ou de 2,0 % retraitée de la Chine

Les ventes sont en baisse de 27,8 % à jours constants durant la semaine du 23 mars, lorsque l'Amérique du Nord a également adopté le confinement, et de 27,7 % durant les 15 premiers jours d'avril

→ ADAPTATION EN TEMPS REEL AUX VARIATIONS DE MIX SANS PRECEDENT, AVEC UNE PRIORITE A LA LIQUIDITE ET LA GESTION DES DEPENSES D'EXPLOITATION

→ LES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNEE 2020 ONT ETE SUSPENDUS LE 25 MARS

→ REDUCTION DE 20 % DE LA REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL ET DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A PARTIR D'AVRIL

→ ANNULATION DU DIVIDENDE 2019 ; NIVEAU DE LIQUIDITE SUFFISANT POUR FAIRE FACE A LA CRISE ACTUELLE

« Rexel a commencé 2020 avec une solide croissance de ses ventes. La situation a brusquement évolué à la mi-mars, avec la propagation de la pandémie de COVID-19 à la quasi-intégralité des marchés dans lesquels nous opérons, entraînant des mesures gouvernementales de confinement. Nous avons rapidement mis en œuvre un plan de crise afin de protéger nos équipes, nos relations avec nos clients et fournisseurs ainsi que l'entreprise dans son ensemble. Nos plans de continuité de l'activité ont permis de maintenir l'essentiel de nos agences et centres de distribution opérationnels tout en respectant la distanciation sociale et les mesures sanitaires. La transformation digitale initiée en 2017 a permis de basculer une grande partie de nos activités en ligne et à exploiter des interfaces clients à partir de milliers de sites à distance avec des liaisons numériques et téléphoniques. Nous avons pris des mesures fortes pour ajuster les dépenses d'exploitation, préserver la trésorerie et la liquidité. Je tiens à remercier toutes nos équipes à travers le monde pour leur travail, flexibilité et dévouement. C'est grâce à leur réactivité et leur engagement que Rexel peut faire face à cette situation sans précédent. Bien qu'il soit encore trop tôt pour quantifier le plein impact de cette crise ou en mesurer sa durée, je suis confiant dans la capacité avérée de Rexel de s'adapter au scénario qui émergera lorsque l'activité reprendra. »

Patrick Berard, Directeur Général