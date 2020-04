Rexel : baisse de 2,7% des ventes au 1er trimestre

23/04/2020 | 08:32

Rexel annonce des ventes de 3.225,3 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2020, en baisse de 2,7%. En données comparables et à nombre de jours constant, elles ont diminué de 3,3%, incluant un effet négatif lié au prix des câbles à base de cuivre.



'L'évolution de notre activité est fortement corrélée à la situation de Covid-19, et plus particulièrement avec les mesures de confinement imposées par les gouvernements des pays dans lequel nous sommes présents', explique le distributeur de matériel électrique.



Rexel rappelle avoir suspendu ses objectifs 2020, qui ne sont plus pertinents dans l'environnement actuel. Par ailleurs, son conseil d'administration a décidé de renoncer à proposer, à l'assemblée générale reportée au 25 juin, un dividende au titre de 2019.



