Rexel : confirme ses objectifs 2019 malgré un ralentissement de la croissance au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de matériel électrique Rexel a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2019, après avoir signé entre juillet et septembre un douzième trimestre consécutif de croissance des ventes, grâce à une solide dynamique commerciale au Canada, dans les principaux pays européens et en Chine. Cependant, la croissance a ralenti au troisième trimestre en raison d'une baisse de la demande du marché industriel, notamment aux Etats-Unis et en Allemagne.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 3,42 milliards d'euros, en hausse de 3,3% en données publiées et de 0,9% en données comparables et à nombre de jours constant.

Dans la zone Europe, qui représente 52% des ventes du groupe, le chiffre d'affaires a diminué de 0,3% en données comparables et à nombre de jours constant, pour atteindre 1,78 milliard d'euros, malgré une hausse de 3,3% des ventes en France et de 9,6% au Benelux. Au Royaume-Uni, les revenus du groupe ont chuté de 10,6% et, "du fait d'un environnement économique incertain, des mesures supplémentaires de restructuration sont envisagées". L'activité a plongé de 17,2% en Allemagne en raison de la détérioration du secteur industriel. En données publiées, les ventes de la zone Europe ont progressé de 0,8%.

En Amérique du Nord, les ventes ont augmenté de 2,8% à données comparables et nombre de jours constant, pour atteindre 1,34 milliard d'euros. Aux Etats-Unis, la croissance de Rexel a ralenti au cours du dernier trimestre, alors que le groupe a fait preuve d'une plus grande sélectivité des affaires afin de protéger sa rentabilité. En données publiées, les ventes ont crû de 7,7% en Amérique du Nord.

L'Asie-Pacifique a vu ses ventes progresser de 2,7% en données comparables, à 306,2 millions d'euros, grâce notamment à la contribution d'un projet "significatif" en Chine et malgré la baisse de l'activité "sous-jacente" constatée dans ce pays en raison du conflit commercial avec les Etats-Unis. En données publiées, les ventes ont baissé de 0,1% dans la zone Asie-Pacifique, "incluant un effet périmètre négatif de 10,4 millions d'euros" en raison de la cession d'activités en Chine.

Selon le consensus Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 3,45 milliards d'euros.

La croissance de Rexel a toutefois ralenti au troisième trimestre. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, ses ventes ont atteint 10,22 milliards d'euros, soit une croissance de 3,6% en données publiées et de 2,1% en données comparables et à nombre de jours constants.

"Dans un environnement difficile, nous restons concentrés sur l'atteinte de nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année", a commenté le directeur général du groupe, Patrick Berard, cité dans le communiqué.

Rexel a confirmé viser cette année une croissance des ventes comprise entre 2% et 4% en données comparables. Rexel table également sur une progression de son Ebita ajusté, exprimé à périmètre et taux de change constants et excluant l'effet lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre, comprise entre 5% et 7%. Le distributeur prévoit aussi une poursuite de l'amélioration de son ratio d'endettement.

Pour atteindre ces objectifs, Rexel compte notamment sur l'amélioration de son levier opérationnel et la poursuite de sa transformation numérique.

