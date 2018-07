Rexel : des trimestriels vivement salués par le marché

31/07/2018 | 14:53

En tête de l'indice SBF 120 après sa publication trimestrielle, l'action Rexel s'adjugeait près de 8% à la Bourse de Paris, en dépassant les 13 euros. Voisin de 15 euros en début d'année, le cours semble donc confirmer le rebond entamé après une mauvaise passe qui l'avait ramené, ces dernières semaines, dans la zone des 12 euros.



Qu'a donc annoncé le distributeur de matériel électrique professionnel ? Tout d'abord que la progression de ses ventes accélère : à données comparables et à nombre de jours constants, le taux de 3,9% constaté au 1er trimestre a fait place, au 2e trimestre, à un chiffre sensiblement plus élevé : 5,1%. En Europe et en Amérique du Nord, ces taux sont passés de respectivement 2,8% et 3,5% à 4 et 6,5%, tout en restant élevés en Asie-Pacifique (6,3%).



Quid de la rentabilité ? La marge d'EBITDA ajustée, qui n'était que de 4% au T1, passe à 4,8% au T2, ce qui fait levier sur le bénéfice net trimestriel qui prend près de 20%, et même + 28% en données récurrentes, à 40,2 millions d'euros.



Le directeur général, Patrick Bérard, attribue notamment cette tendance au plan stratégique présenté en 2017. 'Nous accélérons notre transformation digitale, tant au niveau de l'offre commerciale que de notre relation clients. Dans le même temps, nous prenons les mesures de redressement nécessaires dans nos dernières zones de sous-performance', a-t-il commenté, avant de confirmer les prévisions pour 2018. C'est-à-dire une croissance des ventes comparables dans les termes ci-dessus allant jusqu'à 5%, ce qui semble prudent, et une amélioration de l'EBITA ajusté d'entre 5 et 10%.



Sans formuler de recommandation sur la valeur, Invest Securities salue ce matin 'un solide T2' ainsi que le maintien des 'guidances'. Tout en soulignant que la réduction de la dette est d'actualité, et qu'elle devrait continuer.



Même constat chez UBS, qui relève d'abord que le groupe a fait mieux que prévu au T2, de l'ordre de 5% pour ce qui concerne le résultat d'exploitation. Mais aussi pour ce qui est de la croissance organique. Les analystes relèvent aussi 'qu'en dépit d'investissements continus aux Etats-Unis, du numérique, et de l'inflation salariale', la marge d'EBITA s'est améliorée alors que le consensus l'attendait simplement stable.



Bref, une publication 'de nature à renforcer la confiance dans le retournement de Rexel', se félicite UBS, qui confirme son conseil d'achat et son objectif de cours à 12 mois de 18 euros.



