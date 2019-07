Rexel : hausse de 9,6% du résultat net récurrent semestriel

30/07/2019 | 07:49

Rexel dévoile pour les six premiers mois de 2019 un résultat net récurrent en hausse de 9,6% à 167,7 millions d'euros et un EBITA ajusté en croissance de 2% à 319,2 millions, soit une marge stabilisée à 4,7% du chiffre d'affaires.



Les ventes du distributeur de matériel électrique ont augmenté de 3,7% à 6.799,5 millions d'euros. En données comparables et à nombre de jours constant, elles ont progressé de 2,7%, incluant un effet défavorable de 0,3% lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre.



Rexel vise pour 2019, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à nombre de jours constant entre 2% et 4%, hors effet défavorable de fermetures d'agences en Allemagne et en Espagne, et une croissance de l'EBITA ajusté entre 5% et 7%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.