Rexel : le fonds activiste Cevian dépasse les 20% du capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement activiste suédois Cevian Capital a augmenté sa participation dans le distributeur de matériel électrique Rexel, pour en détenir maintenant 20,13% du capital et des droits de vote, a indiqué l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis publié lundi.

Dans une déclaration d'intention accompagnant cet avis, Cevian a indiqué ne pas vouloir prendre le contrôle de Rexel et envisager de poursuivre ses rachats d'actions en fonction des conditions de marché. Le fonds ne compte pas non plus demander la nomination d'un administrateur supplémentaire au sein du conseil de Rexel.

En décembre 2018, Cevian affirmait posséder 19,5% de l'entreprise. Cevian a réalisé ses premiers achats d'actions Rexel fin 2015, alors que le cours de Bourse évoluait autour de 12 euros, soit au-dessus du prix actuel de l'action. Lundi à la mi-journée, le titre Rexel perdait 14,4%, à 6,35 euros, dans un marché en fort repli.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire