Rexel maintient le cap de la croissance au S1, confirme ses objectifs 2019

(Actualisation: déclarations du directeur financier sur la marge d'Ebita ajusté, précisions concernant les flux de trésorerie et l'endettement, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de matériel électrique Rexel a confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2019, après avoir signé entre avril et juin derniers un onzième trimestre consécutif de croissance des ventes et affiché une nouvelle progression de ses résultats au premier semestre.

"Je suis satisfait de la solide performance semestrielle de Rexel, avec la poursuite de la croissance organique des ventes dans la majorité de nos marchés clés et une amélioration de notre profitabilité, en ligne avec nos anticipations", a commenté Patrick Bérard, directeur général de Rexel, cité dans un communiqué.

Le résultat net récurrent de l'ancienne filiale de Kering, ex-PPR, s'est établi à 167,7 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 9,6%.

L'Ebita ajusté, exprimé à périmètre et taux de change constants et excluant l'effet lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre, a progressé de 2% sur la période, à 319,2 millions d'euros, traduisant une marge d'Ebita ajusté de 4,7%, stable sur un an.

Au premier semestre, la marge d'Ebita ajusté a modestement augmenté en Europe, à 5,9%, et en Amérique du Nord, à 4,1%. Mais elle a glissé de 69 points de base dans la zone Asie-Pacifique, à 1,7%, "du fait de la cession par Rexel d'une partie de son activité industrielle en Australie (Rockwell)" à la fin avril 2018, a expliqué Laurent Delabarre, directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

Le chiffre d'affaires de Rexel s'est établi à 6,8 milliards d'euros au premier semestre, en amélioration de 3,7% en données publiées et de 2,7% en données comparables et à nombre de jours constants. Le distributeur spécialisé dans le matériel électrique basse tension a notamment pu compter sur une bonne dynamique commerciale aux Etats-Unis, en Chine et dans certains marchés clés européens.

Sur le seul deuxième trimestre, les ventes de Rexel ont augmenté de 2,4% en données comparables et à nombre de jours constant. Il s'agit du onzième trimestre consécutif de croissance organique des ventes pour le groupe.

Selon le consensus Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires semestriel de 6,75 milliards d'euros, un Ebita de 314 millions d'euros et un résultat net récurrent de 93 millions d'euros.

Au chapitre du bilan, le free cash-flow avant intérêts et impôts a été négatif de 17,3 millions d'euros au premier semestre, contre un flux positif de 15,6 millions d'euros un an plus tôt, du fait de la mise en œuvre des plans de restructuration en France ainsi qu'en Allemagne et de l'augmentation du besoin en fonds de roulement.

Cela a contribué à une progression de 3,8% de la dette nette en un an, à 2,17 milliards d'euros. A fin juin, la dette nette représentait 2,86 fois l'excédent brut d'exploitation, contre un ratio de 2,91 un an auparavant.

Rexel a confirmé viser cette année une croissance des ventes comprise entre 2% et 4% en données comparables. Rexel table également sur une progression de son Ebita ajusté, exprimé à périmètre et taux de change constants et excluant l'effet lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre, comprise entre 5% et 7%. Le distributeur prévoit aussi une poursuite de l'amélioration de son ratio d'endettement.

Pour atteindre ces objectifs, Rexel compte notamment sur l'amélioration de son levier opérationnel et la poursuite de sa transformation numérique.

A la Bourse de Paris, l'action Rexel abandonne 0,5%, à 10,98 euros, mardi en début de séance.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE REXEL:

http://www.rexel.com/fr/finance/documentation/

Agefi-Dow Jones The financial newswire