Rexel : progression de 3,3% du CA au 3e trimestre

17/10/2019 | 07:57

Rexel affiche des ventes en progression de 3,3% à 3.422,2 millions d'euros au titre du troisième trimestre, et de 0,9% en données comparables et à nombre de jours constant, reflétant une forte dynamique au Canada, dans ses pays européens clés et en Chine.



'Le troisième trimestre a été marqué par un ralentissement de la croissance, dû en partie à un environnement plus difficile dans le secteur industriel aux États-Unis et en Allemagne', reconnait néanmoins le directeur général Patrick Berard.



En prenant l'hypothèse d'un environnement macroéconomique globalement inchangé, Rexel confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année, dont, à périmètre et taux de change comparables, une croissance de l'EBITA ajusté comprise entre 5% et 7%.



