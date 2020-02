Rexel : relève son dividende à verser en 2020 après avoir réduit sa dette l'an passé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de matériel électrique Rexel a annoncé jeudi relever le montant de son dividende à verser en 2020, après avoir enregistré une amélioration de ses résultats et accéléré son désendettement l'an passé.

En 2019, le résultat net récurrent de Rexel s'est inscrit à 341,2 millions d'euros, en progression de 7,5%, tandis que son Ebita ajusté - une mesure de résultat opérationnel avant amortissements - a augmenté de 5,1%, à 685,1 millions d'euros.

Exprimé à périmètre et taux de change constants et excluant l'effet lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre, l'Ebita ajusté a représenté 5% des ventes en 2019 et s'est bonifié de 18 points de base en un an.

Le chiffre d'affaires de Rexel s'est établi à 13,74 milliards d'euros l'an passé, en progression de 2,8% en données publiées et de 1,4% en données comparables et à nombre de jours constants.

Pour 2019, Rexel prévoyait une croissance des ventes comprise entre 2% et 4% en données comparables. Le distributeur spécialisé tablait également sur une progression de son Ebita ajusté comprise entre 5% et 7%, également en données comparables.

Selon le consensus Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires annuel de 13,78 milliards d'euros et un Ebita ajusté de 624 millions d'euros.

Au chapitre du bilan, le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts a été positif de 461,6 millions d'euros en 2019, contre un flux positif de 351,3 millions d'euros un an plus tôt. La dette nette a diminué de 3,4% et s'élevait à 1,95 milliard d'euros au 31 décembre 2019.

Conformément à son ambition, Rexel a encore amélioré son ratio d'endettement l'an passé. Calculé selon les termes du contrat de crédit Sénior, le multiple rapportant la dette financière à l'Ebitdaal s'est établi à 2,47 en 2019, contre 2,67 en 2018.

Rexel proposera à sa prochaine assemblée générale, le 23 avril, le versement d'un dividende de 0,48 euro par action au titre de l'exercice 2019, en hausse de 9,1%.

Concernant ses perspectives, le distributeur spécialisé a révélé viser pour cette année une croissance de l'Ebita ajusté comprise entre 2% et 5% et une poursuite de l'amélioration de son ratio d'endettement.

"Nous sommes préparés à affronter un environnement macroéconomique plus difficile en 2020, grâce aux bénéfices attendus de nos mesures antérieures et à nos initiatives stratégiques, tout en poursuivant nos investissements dans notre transformation digitale afin d'améliorer notre rentabilité", a commenté Patrick Berard, directeur général de Rexel, cité dans un communiqué.

