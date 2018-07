Rexel : UBS confirme son conseil et l'objectif

31/07/2018 | 14:22

UBS salue 'un solide T2' ainsi que le maintien des 'guidances'. Tout en soulignant que la réduction de la dette est d'actualité, et qu'elle devrait continuer.



Le bureau d'analyses relève d'abord que le groupe a fait mieux que prévu au T2, de l'ordre de 5% pour ce qui concerne le résultat d'exploitation. Mais aussi pour ce qui est de la croissance organique. Les analystes relèvent aussi 'qu'en dépit d'investissements continus aux Etats-Unis, du numérique, et de l'inflation salariale', la marge d'EBITA s'est améliorée alors que le consensus l'attendait simplement stable.



Bref, une publication 'de nature à renforcer la confiance dans le retournement de Rexel', se félicite UBS, qui confirme son conseil d'achat et son objectif de cours à 12 mois de 18 euros.



