Rheinmetall : UBS y croit toujours et vise 130 euros

20/09/2018 | 11:09

UBS confirme son optimisme sur le dossier industriel allemand Rheinmetall ce matin, le titre demeurant conseillé à l'achat. L'objectif de cours à 12 mois, toujours fixé à 130 euros, augure d'un potentiel de hausse de plus de 40%.



'Selon nous, le marché est plus prompt à quantifier les risques menaçant à court terme l'activité automobile qu'à apprécier le potentiel de moyen terme des activités de défense', peut-on lire dans une note de recherche.



Certes, reconnaissent les spécialistes, il n'est pas facile de 'convertir' le carnet de commandes en CA futur. 'Cela étant, nous estimons que la valeur des commandes récentes et des contrats qui pourraient être remportés d'ici deux à trois ans surclasse celle des plus gros contrats qui seront exécutés d'ici 2020 d'un facteur de 2,3 fois', écrit encore UBS. En clair, le marché sous-estimerait le potentiel de la branche Défense.



D'autant que 'les craintes relatives aux perspectives de court terme du secteur automobile semblent surestimées' : dans ce segment, Rheinmetall pourrait de nouveau surperformer son marché à compter du 3e trimestre.





