RIB Software SE : A l'assaut d'une résistance majeure 12/03/2019 | 12:17 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 13.45€ | Objectif : 17€ | Stop : 12.3€ | Seuil d'invalidation : 12€ | Potentiel : 26.39% RIB Software SE arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 13.45 € pour viser les 17 €. Graphique RIB SOFTWARE SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Thomson Reuters, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 14.27 EUR.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 13.45 EUR.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 3.43 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 41.35 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Données financières (€) CA 2018 131 M EBIT 2018 27,4 M Résultat net 2018 15,9 M Trésorerie 2018 212 M Rendement 2018 1,57% PER 2018 41,35 PER 2019 34,97 VE / CA 2018 3,58x VE / CA 2019 3,09x Capitalisation 680 M Prochain événement sur RIB SOFTWARE SE 29/03/19 Année 2018 Publication de résultats