RIBER : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo & Cie

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo & Cie

Bezons, le 10 janvier 2019 - 18h00 - RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à Oddo Corporate Finance, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 157 356 titres RIBER

- 159 843,46 euros en espèces

Il est rappelé

• que, lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 40 657 titres RIBER

- 498 805,57 euros en espèces

• que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 100 000 titres RIBER

- 200 000 euros en espèces

A propos de RIBER :

Riber conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d’évaporation et des cellules destinées à l’industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l’Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.

Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.

ISIN : FR0000075954 - RIB

Reuters : RIBE.PA

Bloomberg : RIB : FP

Labellisée Entreprise innovante par BPI France

www.riber.com

RIBER

Laurent Pollet

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

Pièce jointe