RIBER : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2019

Hausse des chiffres d’affaires « systèmes » et « services » compensant partiellement la faible contribution des évaporateurs

Carnet de commandes maintenu à un niveau élevé

Prévision de croissance du chiffre d’affaires annuel 2019

Bezons, le 30 juillet 2019 – 18h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 2019.

Évolution de l'activité

au 30 juin – en M€



2019

Norme

IFRS 15 2018

Norme

IFRS 15 Évolution



Systèmes 8,6 3,7 + 132 % Évaporateurs 1,0 10,4 - 90 % Services et accessoires 4,3 2,6 + 65 % Total CA publié 13,9 16,7 - 17 %

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 s’élève à 13,9 M€, en recul de 17 % par rapport au premier semestre 2018, du fait du fort retrait conjoncturel des ventes d’évaporateurs.

Le chiffre d’affaires semestriel des systèmes MBE est en forte progression à 8,6 M€ contre 3,7 M€ au premier semestre 2018, soit une croissance de + 132 % traduisant la forte dynamique de cette activité. Quatre machines de production ont été livrées au cours du semestre, contre 1 machine de production et 3 machines de recherche au premier semestre 2018.

Le chiffre d’affaires semestriel des évaporateurs s’élève à 1 M€, contre 10,4 M€ sur la même période en 2018. Cette forte baisse résulte du gel des investissements en équipements de production d’écrans OLED après les forts investissements réalisés au cours des années précédentes.

Le chiffre d’affaires semestriel des services et accessoires s’élève à 4,3 M€ contre 2,6 M€ au premier semestre 2018, soit une progression de + 65 % en ligne avec la stratégie de développement de cette activité à contribution importante.

Au 30 juin 2019, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre l’Europe à 56%, l’Asie à 22% % et les États-Unis à 22 %.

Évolution du carnet de commandes

au 30 juin – en M€ 2019

Norme

IFRS 15 2018

Norme

IFRS 15 Évolution



Systèmes 21,5 22,2 - 3 % Évaporateurs 0,0 3,8 - 100 % Services et accessoires 6,9 8,3 - 17 % Total carnet de commandes 28,4 34,3 - 17 %

Le carnet de commandes au 30 juin 2019 se maintient à un niveau élevé. Il confirme la solidité du développement des activités MBE avec un carnet de commandes systèmes à 21,5 M€ comparable à l’année précédente à 22,2 M€, et comprenant 13 systèmes dont 6 de production, tandis que le carnet de commandes des services et accessoires demeure à un niveau satisfaisant à 6,9 M€.

Perspectives 2019

Compte tenu du bon niveau du carnet de commandes comprenant un nombre important de machines livrables en 2019, RIBER prévoit une croissance de son chiffre d’affaires annuel par rapport à celui de l’exercice précédent.

Agenda

30 septembre 2019 après Bourse : Résultats du premier semestre 2019

