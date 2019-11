RIBER :  Commande d'un équipement de recherche de plusieurs millions d'euros incluant deux systèmes MBE

Communiqué de presse



Bezons, le 12 novembre 2019 – 8h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la signature d’une commande de plusieurs millions d’euros d’un important centre de recherche européen, le Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).

ZSW est un institut de recherche qui se consacre à la recherche et au développement dans les domaines du photovoltaïque, des sources d'énergie renouvelables, des batteries et des piles à combustible. ZSW couvre l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle, depuis la recherche sur matériaux, le développement de prototypes et les processus de production jusqu'aux systèmes d'application.

Dans le domaine photovoltaïque en couches minces à base de CIGS (pour les éléments chimiques cuivre, indium, gallium et sélénium), ZSW a pour objectif d’obtenir un rendement des technologies CIGS atteignant des valeurs supérieures à 25%, le meilleur rendement obtenu aujourd’hui dans un laboratoire ZSW étant de 22,6%.

La plate-forme automatique que livrera RIBER consiste en deux systèmes MBE 412 4" en cluster. Associée à d’autres technologies de dépôt, elle sera utilisée par ZSW pour développer ces cellules solaires en couches minces à base de CIGS.

Cette commande sera livrée en 2020.

A propos de RIBER :

RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. RIBER est éligible au PEA-PME et est labellisée Entreprise innovante par BPI France

