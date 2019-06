RIBER : MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 JUIN 2019

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 JUIN 2019

Bezons, le 6 juin 2019 (18h00) - RIBER informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte a été convoquée le jeudi 27 juin 2019 à 10 heures à l’hôtel des Arts & Métiers, 9 bis Avenue d’Iéna 75016 Paris.

L’avis de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20 mai 2019. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.

Conformément à l’article R 225-73-1 du Code de commerce, les documents préparatoires à l’assemblée sont disponibles sur le site internet de la Société (www.riber.com) dans la rubrique Informations réglementées.

Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions légales et réglementaires applicables, les documents et renseignements concernant l’assemblée, par simple demande écrite adressée :

auprès de RIBER, 31, rue Casimir Perier, 95873 Bezons Cedex, à l’attention de Monsieur Laurent Pollet,



auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9.

A propos de RIBER :

Riber conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d’évaporation et des cellules destinées à l’industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l’Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.

Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.

ISIN : FR0000075954 - RIB

Reuters : RIBE.PA

Bloomberg : RIB : FP

Labellisée Entreprise innovante par BPI France

www.riber.com

RIBER

Laurent Pollet

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

