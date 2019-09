RIBER : Résultats du premier semestre 2019

Communiqué de presse



Résultats du premier semestre 2019

Dynamisme des activités « systèmes » et « services »

Résultats semestriels marqués par le changement de mix-produit

Perspectives 2019 de croissance et de rentabilité

Bezons, le 30 septembre 2019 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, annonce ses résultats du premier semestre 2019 et ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice.

(en M€) S1 2019 S1 2018 Variation Chiffre d'affaires

CA Systèmes 13,9

8,6 16,7

3,7 -17% +132% CA Evaporateurs 1,0 10,4 -90% CA Services et accessoires 4,3 2,6 +65% Marge brute

en % CA 4,1

29,5 % 8,2

48,8 % -4,1 M€



Résultat opérationnel courant

en % CA (0,5)

(3,6 %) 2,8

16,8 % -3,3 M€



Résultat opérationnel

en % CA (0,5)

(3,7 %) 2,8

17,0 % -3,3 M€



Résultat net

en % CA (0,4)

(2,9 %) 2,4

14,4 % -2,8 M€





Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 s’établit à 13,9 M€, en retrait de 17 % par rapport au premier semestre 2018.

Le chiffre d’affaires des systèmes est en croissance de 132 %, traduisant le renforcement des positions commerciales de RIBER dans le secteur industriel avec quatre machines de production livrées au cours du semestre.

L’activité de services et accessoires enregistre une croissance en ligne avec la stratégie de développement de cette activité.

Le chiffre d’affaires des évaporateurs est temporairement en repli après les importants investissements réalisés au cours des exercices précédents.

Résultats

La marge brute s’établit à 4,1 M€, soit 29,5 % du chiffre d’affaires contre 48,8 % pour le premier semestre 2018. Son évolution résulte, s’agissant du 1er semestre, de la baisse du chiffre d’affaires comparativement au 1er semestre 2018, ainsi que d’un mix-produit actuellement moins favorable.

Le résultat opérationnel courant ressort à (0,5) M€, en retrait de 3,3 M€ par rapport au premier semestre 2018.

Le résultat net s’établit à (0,4) M€, contre 2,4 M€ au premier semestre 2018.





Bilan

La trésorerie nette à fin juin 2019 s’élève à 2,5 M€ et est stable par rapport au 31 décembre 2018.

Au bilan, les capitaux propres au 30 juin 2019 s’établissent à 17,6 M€, contre 19,2 M€ au 31 décembre 2018. Cette évolution tient compte principalement du résultat du semestre et de la comptabilisation de la distribution aux actionnaires de sommes prélevées sur la prime d’émission au titre de l’exercice 2018, distribution versée en juillet et septembre 2019.

Perspectives

Le carnet de commandes au 30 juin 2019 se maintient à un niveau élevé à 28,4 M€. Il confirme l’environnement de marché favorable des activités MBE de production avec un carnet de commandes systèmes à 21,5 M€, comparable à l’année précédente à 22,2 M€, et comprenant 13 systèmes dont 6 de production. Le carnet de commandes des services et accessoires demeure à un niveau satisfaisant à 6,9 M€. Ce carnet n’intègre pas la commande d’un système de production MBE 6000 en Asie, obtenue en septembre 2019.

Compte tenu de ces éléments, RIBER confirme sur l’ensemble de l’exercice sa prévision de croissance de son chiffre d’affaires et d’amélioration de sa rentabilité opérationnelle par rapport à 2018.

Dans un environnement dynamique tiré pour les prochaines années par les innovations des technologies de l’information, RIBER poursuit sa stratégie de développement en consolidant ses parts de marché, en élargissant son portefeuille de technologies et de clients, et en soutenant le développement de ses activités de services.

Agenda : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019, le 30 octobre 2019 après Bourse

Les comptes semestriels consolidés résumés ont fait l’objet d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel a été arrêté le 27 septembre 2019 par le Directoire et le Conseil de Surveillance. Il est disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.riber.com).

A propos de RIBER :

RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les écrans plats OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. RIBER est éligible au PEA-PME et est labellisée Entreprise innovante par BPI France

ISIN : FR0000075954 - RIB

Reuters : RIBE.PA

Bloomberg : RIB : FP

www.riber.com

