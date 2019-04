RIBER : résultats 2018 en repli, affectés par des charges non récurrentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Riber a dévoilé un résultat net 2018 de 0,3 million d'euros contre 4,1 millions d'euros en 2017. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des équipements pour le secteur des semi-conducteurs est ressorti à 0,1 million, en repli de 4,5 millions d'euros par rapport à 2017. Ajusté des éléments non récurrents, le résultat opérationnel courant retraité ressortirait à 2,2 millions d'euro, soit 7,1 % du chiffre d’affaires, contre 4,6 millions d'euro en 2017.Le groupe a enregistré des charges non récurrentes à hauteur de 1,5 million, consécutive à la mise en place au cours de l'exercice d'un plan d'attribution d'actions gratuites, ainsi qu'à la comptabilisation d'une provision sur le crédit d'impôt recherche concernant des exercices antérieurs et, d'autre part, par des coûts liés au renforcement des organisations dont celles des filiales.Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 s'établit à 31,3 millions d'euros, en progression de 2 %.Le directoire proposera aux actionnaires réunis en assemblée générale le 27 juin 2019 deux distributions de sommes prélevées sur le compte " prime d'émission ", chacune faisant l'objet d'une résolution distincte. La première distribution de 0,03 euro par action serait mise en paiement au cours de la première quinzaine de juillet. La seconde distribution de 0,02 euro par action serait mise en paiement au cours de la première semaine de septembre.Compte tenu du carnet de commandes de 29,9 millions d'euros à fin 2018 et des commandes de machines reçues au premier trimestre 2019, Riber anticipe une croissance significative de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité par rapport à 2018.