Communiqué

RIBER révise son objectif de chiffre d'affaires 2018

Bezons, le 10 janvier 2019 - 8h00 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, ajuste son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018.

RIBER revoit à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018 à 31 M€ au lieu des 35 M€ précédemment anticipé. Cette révision résulte du décalage de la livraison de deux machines MBE sur le premier trimestre de l'exercice 2019.

Le résultat opérationnel courant attendu pour l'exercice 2018 sera impacté par ce décalage de chiffre d'affaires et de sa marge associée, ainsi que par une augmentation non anticipée des charges, notamment des filiales, dont la création de la filiale chinoise. Le résultat opérationnel courant demeurera bénéficiaire.

Cette information ne modifie pas la stratégie de la société, forte d'un carnet de commandes d'environ 30 M€ au 31 décembre 2018

