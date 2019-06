RIBER : signe un accord de licence avec Toulouse Tech Transfer (TTT) et lance EZ-Curve un dispositif innovant de pilotage in-situ du dépôt de couches minces sous vide

A propos de RIBER

Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.

Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME. ISIN : FR0000075954 - RIB

Labellisée Entreprise innovante par BPI France www.riber.com

À propos de Toulouse Tech Transfer (TTT)

est l'opérateur local de la valorisation et du transfert de technologie de la recherche publique vers les entreprises. TTT assure la conduite de projets de maturation en investissant sur les résultats les plus prometteurs de la recherche publique afin de commercialiser les innovations auprès des entreprises. L'objectif est de favoriser l'innovation des entreprises, le développement de la compétitivité, ainsi que la création d'emplois et de richesses.

www.toulouse-tech-transfer.com

propos du Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS-CNRS)

Avec plus de 650 personnes, le Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes est l'une des plus importantes unités propres du CNRS. Pour anticiper les grands défis interdisciplinaires relatifs à notre société en évolution accélérée, le LAAS-CNRS a identifié des axes stratégiques fondés sur les quatre grands champs disciplinaires qui constituent la marque de fabrique du laboratoire depuis sa création en 1968 : l'automatique, la robotique, l'informatique et les micro et nanotechnologies. Au sein de ces disciplines, huit départements scientifiques coordonnent les activités des 26 équipes de recherche et définissent nos orientations des prochaines années, notamment dans les domaines du spatial, de l'intelligence ambiante, de l'énergie et de la santé.

www.laas.fr

À propos du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Le Centre National de la Recherche Scientifique est le principal organisme public de recherche en France et en Europe. Il produit du savoir pour le mettre au service de la société, innove et crée des entreprises. Avec près de 32 000 personnes, un budget de 3,4 milliards d'euros et une implantation sur l'ensemble du territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, en s'appuyant sur plus de 1100 laboratoires.

Avec 22 lauréats du prix Nobel et 12 de la Médaille Fields, le CNRS a une longue tradition d'excellence. Le CNRS mène des recherches dans l'ensemble des domaines scientifiques, technologiques et sociétaux : mathématiques, physique, sciences et technologies de l'information et de la communication, physique nucléaire et des hautes énergies, sciences de la planète et de l'Univers, chimie, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, environnement et ingénierie.

www.cnrs.fr

