Riber (+6,22% à 3,075 euros) informe ses actionnaires qu'elle considère la baisse brutale de son cours depuis le 31 août dernier, ainsi que les volumes anormalement élevés de capitaux échangés les 6 et 10 septembre, comme vraisemblablement un abus de marché. Face à cette situation, une enquête va être demandée par la société à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).La société rappelle que ses indicateurs financiers sont en croissance et qu'elle dispose d'une structure financière solide sans dette et avec une trésorerie confortable. Ses résultats semestriels 2018 seront d'ailleurs publiés le 27 septembre prochain.Pour mémoire, Riber est le premier fournisseur mondial des composants qui entrent dans la fabrication des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (EJM). Ces équipements permettent de fabriquer des cellules photovoltaïques à film mince, des LED organiques (OLED) appelées à équiper les téléviseurs de demain, et des transistors en silicium ultra-miniaturisés.