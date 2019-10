RIBER : vise une progression de son résultat opérationnel en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Riber a réalisé mercredi soir son point d’activité pour les neuf premiers mois de l’exercice 2019. Ainsi, l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a publié un chiffre d’affaires de 20,7 millions d’euros sur la période, en baisse de 4 % sur un an. L’activité se répartit entre l’Europe (44 %), l’Asie (32 %) et l’Amérique du Nord (24 %). « Le carnet de commandes au 30 septembre 2019 reste solide à 26,4 millions d’euros et offre une bonne visibilité à moyen terme », indique Riber.Compte tenu de ces éléments, le groupe prévoit pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel en progression par rapport à 2018.