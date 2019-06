Riber : Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2019

Les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire et au Président du Conseil de Surveillance, ainsi qu'aux autres membres du Conseil ;

L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat de M. Didier Cornardeau et nommé M. Nicolas Grandjean en tant que membre du Conseil de Surveillance pour une durée de deux exercices. Considérant sa parfaite connaissance des métiers et des enjeux de la Société, le Conseil de Surveillance estime que la nomination de M. Nicolas Grandjean permettra de renforcer la stratégie de développement engagée par le directoire.

Les modifications statutaires relatives au fonctionnement du Directoire et du Conseil de Surveillance, ainsi que l'actualisation et la mise en harmonie des statuts de la Société.

Décisions du Conseil de Surveillance à l'issue de l'Assemblée Générale

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance s'est réuni et a renouvelé le mandat de M. Didier Cornardeau en tant que Président du Conseil de Surveillance de la Société, ainsi que celui de M. Bernard Raboutet en tant que Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance a redéfini la composition de ses comités. Le comité des nominations et des rémunérations est désormais composé de M. Bernard Raboutet et Mme Christine Monier, qui en assure la présidence. Le comité d'audit est désormais composé de M. Didier Cornardeau, M. Nicolas Grandjean et Mme Annie Geoffroy, qui en assure la présidence.

Le Conseil de Surveillance a renouvelé sa confiance au Directoire et décidé de nommer, avec effet à compter de ce jour :

M. Philippe Ley aux fonctions de Président du Directoire, prenant la suite de M. Michel Picault qui reste membre du Directoire de la Société, et

M. Laurent Pollet, actuel directeur administratif et financier de la Société, comme membre du Directoire.

La Société remercie les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement consultables sur le site internet de la société dans sa version en français à l'adresse suivante : www.riber.com / Investisseurs / Informations réglementées / Assemblées Générales.

Biographie du nouveau membre du Conseil de Surveillance

M. Nicolas Grandjean, 52 ans, est professeur de physique et dirige l'institut de physique de la matière condensée à l'école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse.

Nicolas Grandjean a reçu son doctorat en physique de l'Université de Nice-Sophia Antipolis en 1994. De 1995 à 2003, il a été chargé de recherche au CNRS et s'est intéressé aux propriétés physiques des nanostructures à base semi-conducteursIII-N. Il a été nommé professeur assistant en 2004 à l'EPFL puis promu professeur ordinaire en 2009. Il dirige aujourd'hui l'Institut de Physique de la Matière Condensée. Il a été Lauréat du « Programme pour la relève universitaire » de la Fondation de Famille Sandoz et a reçu le prix « Nakamura Lecturer » de la part de l'Université de Californie à Santa Barbara. Ses activités de recherche se concentrent aujourd'hui sur la physique et la technologie des semi-conducteurs à base de GaN pour les applications optoélectroniques et électroniques.

Biographie du nouveau membre du Directoire

M. Laurent Pollet, 58 ans, a effectué son parcours professionnel essentiellement dans l'industrie.

Après avoir débuté sa carrière en 1985 chez Thomson CGR, il occupe entre 1988 et 1996 des fonctions de contrôleur de gestion industrielle au sein de filiales de groupes anglo-saxons, avec en particulier la mise en place d'un système de contrôle de gestion par activité chez Rockwell Automotive.

De 1996 à 2015, il prend en charge des directions financières de PME tournées vers l'international (successivement Edrasco, Vanderlande Industries, Groupe Quinoa et Conesys), le plus souvent dans des environnements de restructuration économique et financière.

Précédemment, Laurent Pollet était Directeur Administratif et Financier de Cybergun, groupe de distribution coté sur Euronext Growth, composé de 15 filiales, en Europe, Asie et aux Etats Unis.

Il est directeur administratif et financier de RIBER depuis le 2 janvier 2019. Laurent Pollet est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion.

A propos de RIBER :

Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.

Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.