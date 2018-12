Riber : Commande d'une machine MBE de recherche en Europe

Communiqué

Commande d'une machine MBE de recherche en Europe

Bezons, le 20 décembre 2018 - 8h00 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la commande d'une machine MBE de recherche en Europe.

Un client de RIBER, l'Université Autonome de Madrid, a commandé une machine MBE, modèle Compact 21TM, pour renforcer ses capacités de recherche dans la conception de nouveaux dispositifs électroniques à base de matériaux III-V sur substrat Silicium.

Cette commande témoigne du succès commercial de la gamme Compact 21, système MBE de recherche le plus vendu au monde.

Elle sera livrée dans le courant de l'exercice 2019.

A propos de RIBER :

Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.

Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.

