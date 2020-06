Riber : Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire le 31 juillet 2020

Communiqué de presse

Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire le 31 juillet 2020

Bezons, le 24 juin 2020 - 18h00 - Le Directoire de RIBER a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire le 31 juillet 2020, à l'effet de statuer sur l'allocation d'une rémunération aux membres du Conseil de Surveillance dont le montant global annuel serait fixé à 150.000 euros, en application de l'article L.225-83 du Code de Commerce (ancienne notion de « jetons de présence »).

Prenant acte du rejet, par l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2020, de la 19ème résolution fixant à 170.000 euros le montant de la rémunération annuelle globale pouvant être allouée en application de l'article L.225-83 du Code de Commerce aux membres du Conseil de Surveillance, le Directoire, réuni le 23 juin 2020, a décidé de procéder à la convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 31 juillet 2020, à l'effet de statuer sur la fixation de cette rémunération globale annuelle à 150.000 euros. Il est rappelé que le montant de 150.000 euros correspond au montant qui avait été adopté par l'Assemblée Générale du 27 juin 2019.

Dans le contexte évolutif de l'épidémie de Codiv-19 et de lutte contre sa propagation, le Directoire a décidé que cette Assemblée Générale Ordinaire se tiendrait hors de la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

L'avis de réunion valant avis de convocation de cette Assemblée Générale sera publié très prochainement au Bulletin des Annonces Légales et Officielles.

A propos de RIBER

RIBER est un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs. L'entreprise conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l'optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l'information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France. La Société est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ.

ISIN : FR0000075954 |Reuters : RIBE.PA |Bloomberg : RIB : FP

www.riber.com

Contacts