Riber : Démission de Guillaume de Belair du Directoire de RIBER

Communiqué de presse

Démission de Guillaume de Belair du Directoire de RIBER

Bezons, le 27 novembre 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la démission de Monsieur Guillaume de Belair de son mandat de membre du Directoire pour des raisons personnelles.

Le Conseil de surveillance de la société qui s'est tenu ce jour a pris acte de cette décision avec effet immédiat.

RIBER remercie Monsieur de Belair pour son engagement au sein de l'entreprise depuis sa nomination en décembre 2016.

A propos de RIBER :

Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.

Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.

ISIN : FR0000075954 - RIB

Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP

Labellisée Entreprise innovante par BPI France www.riber.com

