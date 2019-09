Riber : Information aux actionnaires sur la modification de la date de mise en paiement de la seconde distribution en numéraire

Bezons, le 9 septembre 2019 – 18h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce une modification dans la date de mise en paiement de la seconde distribution de sommes prélevées sur le compte « prime d’émission ».

En raison de délais techniques incompressibles, RIBER précise que le paiement de la seconde distribution de 0,02 euro prélevée sur le compte « prime d’émission », votée lors de sa dernière assemblée générale tenue en date du 27 juin 2019, sera mise en paiement le 13 septembre 2019, et non le 12 septembre 2019 comme annoncé initialement.

Le calendrier technique lié à cette distribution est le suivant :

Ex date : 11 septembre 2019

Record date : 12 septembre 2019

Date de paiement : 13 septembre 2019

A propos de RIBER :

Riber conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d’évaporation et des cellules destinées à l’industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l’Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.

Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.

ISIN : FR0000075954 - RIB

Reuters : RIBE.PA

Bloomberg : RIB : FP

Labellisée Entreprise innovante par BPI France

www.riber.com



