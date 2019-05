Riber : LA SOCIÉTÉ D'ANALYSE FINANCIÈRE EDISON INITIE LA COUVERTURE DE RIBER

LA SOCIÉTÉ D’ANALYSE FINANCIÈRE EDISON INITIE LA COUVERTURE DE RIBER



Bezons, le 29 mai 2019 – 8h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce l’initiation de la couverture de son titre par Edison avec une étude intitulée « Enabling electronic devices of the future ».

Basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les relations investisseurs, Edison suivra et établira des notes d’analyse financière sur RIBER.

Cette couverture vise à accroître la visibilité de RIBER à l'international et à élargir sa base d’investisseurs.

Cliquez ici pour retrouver la note d’analyse d'Edison.

A propos de RIBER :

Riber conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d’évaporation et des cellules destinées à l’industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l’Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.

Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.

ISIN : FR0000075954 - RIB

Reuters : RIBE.PA

Bloomberg : RIB : FP

Labellisée Entreprise innovante par BPI France

www.riber.com

RIBER

Laurent Pollet

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

Pièce jointe