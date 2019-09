Riber : Rapport financier semestriel au 30 Juin 2019 (intégrant le rapport des Commissaires aux Comptes)

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE

ACTIVITE ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU SEMESTRE

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 s'élève à 13,9 M€, en recul de 17 % par rapport au premier semestre 2018, du fait du fort retrait conjoncturel des ventes d'évaporateurs. Le chiffre d'affaires par ligne de produits se décompose comme suit :

M€ S1 2019 S1 2018 Evolution * Norme IFRS 15 Norme IFRS 15 Systèmes 8,6 3,7 +132 % Evaporateurs 1,0 10,4 -90 % Services et accessoires 4,3 2,6 +65 % Total CA publié 13,9 16,7 -17 %

* Pourcentages calculés sur les montants exacts en euros

Le chiffre d'affaires semestriel des systèmes MBE est en forte progression à 8,6 M€ contre 3,7 M€ au premier semestre 2018, soit une croissance de + 132 % traduisant la forte dynamique de cette activité. Quatre machines de production ont été livrées au cours du semestre, contre 1 machine de production et 3 machines de recherche au premier semestre 2018.

Le chiffre d'affaires semestriel des évaporateurs s'élève à 1 M€, contre 10,4 M€ sur la même période en 2018. Cette forte baisse résulte du gel des investissements en équipements de production d'écrans OLED après les forts investissements réalisés au cours des années précédentes.

Le chiffre d'affaires semestriel des services et accessoires s'élève à 4,3 M€ contre 2,6 M€ au premier semestre 2018, soit une progression de + 65 % en ligne avec la stratégie de développement de cette activité à contribution importante.

Au 30 juin 2019, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre l'Europe à 56%, l'Asie à 22% % et les États-Unis à 22 %.

Résultat

La marge brute s'établit à 4 040 K€ soit 29,1 % du chiffre d'affaires contre une marge de 8 157 K€ (48,8 % du chiffre d'affaires) au 30 juin 2018. La forte baisse du taux de marge résulte principalement du différentiel de mix- produits (les évaporateurs, ligne de produits à forte marge, représentant au 1er semestre 2019, 7.2% du chiffre d'affaires contre 62.2% au S1 2018), ainsi qu'un taux de marge brute plus faible (14% du prix de vente) sur une des quatre machines livrées au cours du semestre (toutes des machines de production), s'agissant d'une machine prototype (les 3 autres machines ont dégagé une marge de plus de 42%).

Les charges commerciales (1 985 K€) sont en légère diminution (-98 K€ vs 2018) traduisant une bonne maitrise des frais commerciaux au cours du premier semestre 2018.

Le poste recherche et développement (984 K€) s'inscrit en très forte baisse (- 680 K€) par rapport au 1er semestre 2018, du fait de l'effet conjugué d'une baisse nette de 23.3 % des coûts de développement (plus grande affectation d'heures sur des activités facturables), et d'une plus forte activation des projets à l'actif du bilan.

Au cours du premier semestre 2019, Riber a maintenu son effort de recherche et développement avec les principaux projets suivants :

Conception du réacteur de la machine la machine MBE8000, en vue de sa fabrication et de sa commercialisation dans les prochaines années ;

Développement de trois nouvelles cellules d'effusion et d'une cellule plasma destinées aux machines de production MBE49 et MBE6000 en vue des futurs marchés de production EJM ;

Poursuite du développement d'un évaporateur linéaire moyenne température pour élargir le domaine d'applications de cette technologie à d'autres secteurs industriels ;

Fabrication et essais d'une nouvelle machine C21DZ dédiée aux dépôts de matériaux oxydes fonctionnels ou topologiques qui possèdent un vaste champ de recherche ;

Mise en route et essais sur site d'un MBE49 destiné au projet collaboratif avec IMEC sur les alliages antimoniures pour la réalisation de LIDAR pour les véhicules autonomes ;

Mise en route et essais sur site d'un MBE49 GaN destiné au projet collaboratif avec le CRHEA sur les alliages nitrures pour la réalisation de LED UV et de substrat AlN sur silicium pour les LED.

Les charges administratives (1 572 K€) sont en légère diminution (- 2.2%) par rapport à la même période de l'exercice précédent (1 607 K€).

Le résultat opérationnel courant s'établit à (501 K€), contre un résultat opérationnel courant de 2 803 K€ au 1er semestre 2018.

