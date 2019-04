Riber : Résultat annuel 2018 à l'équilibre impacté par des éléments non récurrents

Résultat annuel 2018 à l'équilibre impacté par des éléments non récurrents

•Rentabilité affectée par des éléments non récurrents à hauteur de 2.1 M€

•Résultat net retraitéii à 2,4 M€, soit 7,7 % du chiffre d'affaires

•Distribution prélevée sur la prime d'émission, de 0,03 € par action en juillet et de 0,02 € par action en septembre

•Croissance prévue du chiffre d'affaires et de la rentabilité en 2019

Bezons, le 17 avril 2019 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi- conducteurs, annonce ses résultats annuels 2018.

(en M€ - au 31 décembre) 2018 2017 Variation Chiffre d'affaires 31,3 30,6 +2% CA Systèmes MBE 9,6 7,2 +33% CA Services et accessoires 10,1 9,0 +12% CA Évaporateurs 11,6 14,4 -19% Marge brute 11,1 13,6 -2,5 M€ en % CA 35,6% 44,5% Résultat opérationnel courant 0,1 4,6 -4,5 M€ en % CA 0,4% 15,2% Résultat opérationnel 0,0 3,8 -3,8 M€ en % CA 0,0% 12,4% Résultat net 0,3 4,1 -3,8 M€ en % CA 1,0% 13,4% Résultat opérationnel courant retraité i 2,2 4,6 -2,4 M€ en % CA 7,1% 13,4% Résultat net retraité ii 2,4 4,1 -1,7 M€ en % CA 7,7% 13,4%

iLe résultat opérationnel courant retraité correspond au résultat opérationnel courant publié ajusté des charges opérationnelles non récurrentes qui sont détaillées dans le rapport financier annuel. Il permet de refléter la performance normative de la société pour l'exercice 2018, indépendamment d'événements inhabituels dont l'impact est significatif - 2,1 M€, dont 1,1 M€ relatif à la mise en place d'un plan d'attribution d'actions gratuites, 0,6 M€ lié à des dépenses de garanties non récurrentes et 0,4 M€ lié à une provision pour redressement du CIR 2013-2017 (Crédit d'Impôt Recherche) - et ainsi de faciliter la compréhension des résultats liés aux activités courantes de l'entreprise.

iiLe résultat net retraité correspond au résultat net publié ajusté des charges opérationnelles non récurrentes qui sont détaillées dans le rapport financier annuel.

Evolution de l'activité

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 s'établit à 31,3 M€, en progression de 2 % par rapport à l'année précédente. Les ventes de systèmes MBE sont en forte progression, de 33 % consécutivement à une demande tirée par des facteurs géographiques et technologiques. L'activité de services et accessoires poursuit sa croissance, soutenue par la demande des clients industriels. Les ventes d'évaporateurs pour les industries des écrans et du photovoltaïque se maintiennent à un bon niveau sur l'exercice.

Rentabilité opérationnelle

La marge brute de l'exercice s'élève à 11,1 M€, en diminution de 2,5 M€ par rapport à 2017, avec un taux de marge brute à 35,6 % contre 44,5 % l'année précédente. Cette baisse de marge brute résulte essentiellement d'un surcoût lié à la mise au point d'un système de production prototype livré sur l'exercice, ainsi que de dépenses de mise en service et de garantie non récurrentes.

