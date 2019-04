Riber : chute en Bourse après ses comptes annuels

18/04/2019 | 17:15

Le titre chute de près de -5% à la Bourse de Paris après la publication de ses comptes annuels. Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans le valeurs moyennes, juge sévèrement ces comptes publiés hier par le groupe, qui témoignent d'une 'évaporation de la rentabilité', tranche une note. Le conseil de 'conserver' le titre est révoqué, Portzamparc optant désormais pour 'alléger'. L'objectif de cours est ramené de 1,9 à 1,5 euro.



Les analystes évoquent une 'publication nettement inférieure à nos attentes (soit un résultat opérationnel courant de 2,6 millions) et à celles du management qui anticipait un résultat opérationnel courant bénéficiaire', en raison d'éléments exceptionnels.



'La trésorerie chute de 4,8 millions à 2,5 millions sous l'effet de la hausse des stocks, du financement des filiales et du programme de rachat d'actions', ajoute Portzamparc.



